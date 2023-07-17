В Крым отправили паром с пассажирами 11 рейсовых автобусов

Из порта «Кавказ» в Керчь отправили паром с пассажирами 11 рейсовых автобусов. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

Работа Керченской паромной переправы со стороны Кубани была восстановлена 17 июля после простоя, вызванного опасными погодными условиями. В настоящее время на паромах отправляют только пассажиров автобусов, без личных автомобилей.

Из Крыма на Кубань пассажиров рейсовых автобусов будут отправлять на электропоездах, поскольку проезд через Крымский мост закрыт из-за теракта. На территории Керчи действует режим ЧС, рассматривается вопрос о возобновлении паромного сообщения.

Атака на Крымский мост произошла в ночь на 17 июля. Два украинских беспилотника повредили дорожное покрытие одной из секций конструкции. По данным Минтранса РФ, опоры моста не пострадали.

Анастасия Донскова

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