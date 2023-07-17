В Керчи объявили режим ЧС из-за теракта на Крымском мосту

Территорию городского округа Керчь определили зоной ЧС регионального масштаба. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Садаклиев в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Керчи Фото: пресс-служба администрации Керчи

«Главам администраций городов Керчь, Феодосия, Джанкой Ленинского и Белогорского районов поручено оборудовать места для площадок отстоя автобусов, габаритного грузового транспорта на период ограничения движения по Крымскому мосту, а также для развертывания пунктов обогрева и питания для иногородних граждан, транспорт которых задержан»,— говорится в сообщении.

Кроме того, администрациям указанных муниципалитетов поручено подготовить резервные источники питания, подвоз топлива к ним и обеспечить средства доставки таких источников. На территории Крыма развернут пункты временного размещения (ПВР) граждан, обеспеченные питьевой водой, биотуалетами и прочими средствами.

Ранее 34 ПВР развернули на территории Феодосии и Керчи. В Феодосии готовы принять до 600 человек, не сумевших покинуть республику из-за теракта.

Автомобильное движение через Крымский мост было закрыто ранним утром 17 июля из-за атаки украинских беспилотников. Повреждено дорожное полотно конструкции. Железнодорожные пути и опоры моста не пострадали.

Анастасия Донскова

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