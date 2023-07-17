Пассажиров автобусов из Крыма на Кубань направят на электропоездах

Пассажиров автобусов, следовавших из Крыма в Краснодарский край, будут направлять от станции «Южная» в Темрюк на электропоездах. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram.

«Накопление автомобилей в аэропорту "Багерово". Выдача посадочных талонов и движение с сопровождением на паром. Или альтернативный маршрут»,— говорится в сообщении.

Грузовой транспорт направляют по альтернативному маршруту через новые регионы РФ. Это же направление рекомендовано для легкового автотранспорта. Господин Крючков сообщил, что первые поезда уже прошли Крымский мост. Движение железнодорожного транспорта было запущено в 08:50.

Крымский мост перекрыли ранним утром 17 июля из-за чрезвычайного происшествия. В результате ЧП было повреждено дорожное покрытие моста. Железнодорожные пути не пострадали.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram