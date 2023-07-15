«СЭ»: Мариу Фернандес прошел медосмотр в «Зените», контракт будет подписан в ближайшие дни

Бразильский защитник с российским паспортом Мариу Фернандес, ранее в течение 10 лет выступавший за московский ЦСКА, успешно прошел медосмотр в Петербурге. В ближайшие дни с ним подпишет контракт ФК «Зенит». Об этом в субботу, 15 июля, сообщает «Спорт-Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ

По данным издания, петербургский клуб и 32-летний экс-футболист сборной России уладили все вопросы по условиям контракта, однако юридически подписи под соглашением пока не поставлены.

«Ъ-СПб» писал, что Мариу Фернандес может перейти в «Зенит» в статусе свободного агента. Сине-бело-голубые выплатят его нынешнему клубу — бразильскому «Интернасьоналу» — порядка 360 тысяч евро.

Кто такой Мариу Фернандес и почему его трансфер может стать одним из самых скандальных в истории российского футбола, читайте в материале «Ъ-СПб» «Просто Марио».

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