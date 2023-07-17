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Коммерсантъ FM
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Медведев после атаки на Крымский мост: надо взрывать дома террористов и их родственников

Медведев после атаки на Крымский мост: террористы понимают только язык силы

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал ночную атаку на Крымский мост. Он заявил, что террористы понимают только язык силы, международные санкции, запугивания и увещевания на них не действуют.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное — уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались»,— написал он в Telegram.

Мост около 4:00 мск атаковали два морских беспилотника. Погибла пара из Белгородской области, их дочь в реанимации. Следственный комитет России возбудил дело о теракте. Движение автомобилей по мосту приостановлено. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле убеждены, что в атаке на Крымский мост виновны украинские власти.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Беспилотники закрыли Крымский мост».

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