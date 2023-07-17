Недостроенный бизнес-центр в Белгороде снова выставили на торги за 129,6 млн рублей

Объявлены повторные торги путем публичного предложения выставлен недостроенный бизнес-центр ООО «Спектр-мед 1» на улице Чапаева в Белгороде. Информацию об этом разместило на Федресурсе ООО «Межрегионконсалт».

Начальная цена составляет 129,6 млн руб. В лот входят земельный участок площадью более 13 тыс. кв. м, два нежилых здания и «товарно-материальные ценности».

Имущество будет реализовано в течение восьми периодов торгов, предполагающих семь этапов снижения цены. В ходе первого будет действовать начальная цена, со второго по седьмой период она может быть снижена на 10%, в ходе восьмого — на 2%. Минимальная стоимость имущества при этом должна составлять не менее 38% от начальной, а именно 49,3 млн руб.

Заявки на участие в них принимаются до 18 августа.

Недостроенный бизнес-центр уже выставлялся на торги — сначала с начальной ценой 384,8 млн руб., затем — 346,3 млн руб. В январе 2022 года имущество за 181,3 млн руб. хотело приобрести ООО «Технологии и услуги», действовавшее в интересах ООО «Капитал-строй», но уклонилось от перечисления оплаты. Во втором полугодии 2022 года имущество не удалось реализовать на торгах с начальной ценой 181 млн руб. В марте конкурсный управляющий Александр Максименко объявил аукцион по продаже бизнес-центра за 131,4 млн руб., но и он не состоялся из-за отсутствия заявок на участие, следует из данных Федресурса.

По данным Rusprofile, ООО «Спектр-Мед 1» было зарегистрировано в Белгородской области в октябре 2009 года для деятельности в области здравоохранения. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 438 тыс. руб., чистый убыток — 7,8 млн. Его единственным учредителем на тот момент была Мадина (Абубакаровна) Арсамакова. Впрочем, до декабря 2016 года учредитель компании поменялся три раза, банкротом она стала при единственном собственнике Дениле-Султане Магомадове, который с февраля 2018 года числился и как гендиректор.

Арбитражный суд Белгородской области по заявлению столичного ОАО «Генеральный заказчик» признал ООО «Спектр-Мед 1» банкротом в мае 2020 года. Основным кредитором юрлица оказался Московский индустриальный банк с требованиями 995,2 млн руб. В апреле 2017 года банк и «Спектр-Мед 1» заключили договор уступки прав, в соответствии с которым компания получила права требования по кредитному договору от 1 июля 2011 года к ЗАО «Племенной завод “Разуменский”». За это «Спектр-мед 1» обязалось выплатить банку не позднее 1 июля 2022 года 392,3 млн руб. Также между МИнБом и «Спектр-мед 1» был заключен еще один договор уступки прав (в тот же день — 20 апреля 2017-го) по кредитному договору к «Разуменскому», но по нему компания обязалась выплатить банку уже 602,9 млн руб. Эти суммы погашены не были.

Почему владельцы начали распродавать коммерческую недвижимость — в материале «Ъ-Черноземье» «Белгородчина выходит в кэш».

Алина Морозова

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