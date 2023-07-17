Владимир Константинов: железнодорожное полотно не пострадало при ЧП на Крымском мосту

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что железнодорожное полотно не пострадало в результате ЧП на Крымском мосту. Об этом господин Константинов написал в Telegram.

«Крым связан с материковой Россией территориальным коридором на севере, у нас есть опыт паромного сообщения. Мы не изолированы»,— говорится в сообщении.

Глава крымского парламента заявил, что ответственными за происшествие являются киевские власти. По его мнению, чтобы не допустить новых ударов по Крымскому мосту, необходимо взять под контроль все Черноморское побережье.

Происшествие на Крымском мосту в ночь на 17 июля привело к остановке автомобильного и железнодорожного сообщения с Крымом через переезд. В минтрансе РФ сообщили о повреждении дорожного полотна. Опоры моста при этом не пострадали. В результате ЧП есть погибшие — супружеская пара из Белгородской области. Их 14-летняя дочь получила травмы средней степени тяжести. Девочку отправят в краснодарскую больницу с помощью санавиации. В ГУР Украины Крымский мост назвали «лишней конструкцией». Накануне происшествия командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил о готовящейся «колыбельной».

Анастасия Донскова

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