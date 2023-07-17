Страховщики намерены пристальнее присмотреться к МКАД

Схема оформления мелких аварий без ГИБДД с помощью камер на МКАД, запущенная несколько месяцев назад мэрией Москвы, массовой так и не стала. Власти передали страховщикам пока 300 видеороликов, позволяющих определить обстоятельства ДТП и принять решение о компенсации ущерба пострадавшим. Опрошенные “Ъ” представители страховых компаний отмечают, что зачастую просто не успевают получить необходимые для принятия решения данные: ЦОДД хранит видео всего пять дней, а граждане приходят с заявлениями об урегулировании убытков позже. Порой и качество съемки не позволяет определить даже марку транспортного средства. Чиновники уже заявили о готовности улучшать сервис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Одной из серьезных проблем на МКАД остаются так называемые вторичные ДТП — наезды транспортных средств на граждан, которые останавливаются оформить мелкие аварии без ГИБДД по европротоколу. С 2020 года мэрия обсуждала различные меры борьбы с этими происшествиями. Так, в начале года московский ЦОДД начал предоставлять страховщикам видео с камер на МКАД. Автомобилистам же предлагается, убедившись, что ДТП обошлось без жертв, быстро убрать машины с проезжей части и завершить оформление за пределами дороги. После направления документов в страховую, представители компании имеют возможность разобрать конфликтную ситуацию, изучив съемку с дорожных камер.

ЦОДД с начала года представил видео по более чем 300 запросам страховщиков, рассказали “Ъ” в центре. Общее количество мелких ДТП на МКАД, произошедших за этот же период, неизвестно: статистику урегулированных новым способом аварий никто не ведет. В страховой компании «Согласие» “Ъ” рассказали, что с помощью новой технологии урегулировали 102 страховых случая. В «Югории» “Ъ” отметили, что в работе были пока «единичные запросы». Количество обращений в компанию с «подобными вопросами на данный момент незначительное», рассказали “Ъ” в «Ингосстрахе». Замгендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов также говорит о «единичных случаях».

Опрошенные “Ъ” представители страхового рынка указывают на ряд проблем с технологией видеофиксации. По итогам первых месяцев, рассказала “Ъ” начальник управления методологии урегулирования убытков Российского союза автостраховщиков (РСА) Екатерина Гринева, выяснилось, что ЦОДД нужно прежде всего увеличить срок хранения материалов. «Изначально речь шла о пяти днях, но этого мало: средний срок обращения автовладельцев с заявлением об урегулировании убытка по европротоколу составляет семь—десять дней,— пояснила она.— По закону он ограничен пятью днями, но на практике заявления подают и позже, а компании не отказывают, так как позднее обращение с заявлением о выплате не является основанием для отказа в возмещении ущерба». Проблему “Ъ” подтвердили и в «Согласии»: с начала запуска эксперимента там направили в ЦОДД 222 запроса. Съемку предоставили в 50% случаев, поскольку срок хранения истек. Замгендиректора «Абсолют Страхование» Игорь Люкин рассказал, что по 60% запросов, отправленных в ЦОДД (в пределах десятидневного срока), видео уже не было в архиве. В страховом доме ВСК говорят об этой же проблеме: клиенты обращались с заявлениями после того, как истекло время хранения видео.

Екатерина Гринева также обращает внимание на другую проблему — качество видео. Оно не всегда достаточно, чтобы детально установить обстоятельства ДТП. «Качество предоставляемых материалов низкое, невозможно определить марки транспортных средств и иные идентификационные сведения участников ДТП,— подтверждают в "Согласии".— В 60% случаев материал просто неинформативен». «Часть отснятого материала не позволяет считать госномер, идентифицировать транспортное средство»,— подтверждает Игорь Люкин. Екатерина Гринева упомянула также случаи, когда во время сильного дождя или из-за помехи (например, рядом с камерой проехал высокий грузовик) на видео ничего не видно. В «Согласии» и «РЕСО-Гарантии» “Ъ” подтвердили, что тоже сталкивались с подобным.

В таких ситуациях страховщики не используют видео для принятия решения, пояснили в РСА, а руководствуются лишь документами участников происшествия. Если в извещении о ДТП все изложено корректно, схема составлена, условия европротокола выполнены, ущерб будет компенсирован в полном объеме, заверила “Ъ” Екатерина Гринева.

«Мы рассматриваем вариант хранения видео до 30 дней, после анализа работы всей системы сможем точно определить, какой срок хранения наиболее целесообразен»,— заявили в ЦОДД на просьбу “Ъ” прокомментировать жалобы страховщиков. Что касается качества, то, уверяют в ЦОДД, камеры имеют «высокую точность и функцию самоочищения в непогоду». «Изначально мы закладывали, что в 5% случаев обзор камеры может закрыть грузовик или какая-либо помеха,— рассказали “Ъ” в центре.— При этом количество подобных случаев на данный момент минимально, а запросы от страховых именно в таких ситуациях отсутствовали».

Система должна работать так, чтобы автовладельцы быстро принимали решение, как лучше оформлять аварию — европротоколом или вызвав ГИБДД, говорит глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский. «Водитель должен быть уверен, что в этом конкретном месте стоит камера, можно машину убирать прямо сейчас, не думая о каких-либо проблемах в будущем,— поясняет он.— Видеоролик с ДТП, уверен, весит немного — не более 10 мегабайт, поэтому ЦОДД в состоянии его хранить столько, сколько попросят страховщики». Он уверен, что, если опыт будет успешным, технологию можно будет применять на других магистралях и в других городах России: «Это очень своевременный проект».

Для предотвращения «вторичных» аварий на МКАД также работают патрульные авто ЦОДД, которые при ДТП помогают огородить место аварии. Кроме того, на 70-м километре кольцевой дороги (недалеко от Митино) работает звуковое оповещение: при ДТП через динамик всем участникам движения сообщается, что авария зафиксирована камерой и машины можно убирать с проезжей части.

Иван Буранов