ВСУ заявили об отсутствии возможности разместить системы ПВО подальше от жилых домов

Спикер Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что в настоящий момент у украинской армии нет возможности размещать средства противовоздушной обороны подальше от населенных пунктов. Он отметил, что для этого у ВСУ нет достаточного количества систем ПВО.

«Города защищены таким образом, чтобы населенный пункт взять в кольцо и по возможности средства ПВО размещены как можно плотнее, чтобы уничтожать вражеские цели. Если средства ПВО разместить дальше, то противник воспользуется брешами. Сейчас нет другого способа, как размещать средства ПВО ближе к населенным пунктам»,— ответил господин Игнат на вопрос о том, возможно ли сбивать российские ракеты подальше от домов украинцев (цитата по УНИАН).

Спикер отметил, что сейчас Украина в основном оснащена старыми советскими системами ПВО и тем, что Киеву передали западные партнеры. Полностью защитить Украину от ударов с имеющимся количеством средств ПВО невозможно, отметил он.

С начала вооруженного конфликта с Россией Украина получила от Запада различные системы и средства ПВО. Среди них, в частности, — ПЗРК FIM-92 Stinger, ПЗРК Starstreak, ЗСУ Gepard, ЗРК IRIS-T SLM, Aspide, ЗРК NASAMS и ЗРК Patriot. Также на вооружении Украины стоят советские ЗРК С-300.

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