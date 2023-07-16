«Молдовагаз» завершил аудит долга перед «Газпромом»

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что «Молдовагаз» завершил аудит долга «Газпрому», но его результаты будут обнародованы после тщательного анализа.

«Результаты аудита в рамках договоренности с "Газпромом" уже есть, но публично они будут представлены, когда тщательно их проанализируем. Речь идет о структуре этих долгов. На основании выводов этого аудита мы будем принимать решение о том, как дальше решать ситуацию с "Газпромом". Есть и деньги, которые необоснованно использовались компанией ("Молдовагаз"). Результаты аудита, скажем так, интересные»,— сказал господин Парликов в интервью Ziarul de Garda (цитата по «РИА Новости»).

По данным «Газпрома», газовый долг Молдавии составляет $709 млн ($433 млн — сама задолженность, а остальное — пени за просрочку платежей). По данным Счетной палаты Молдавии на конец 2021 года, речь идет о $590,8 млн. Проведение аудита долга было записано в соглашении о поставке газа в 2022 году.

В ноябре 2022 года «Газпром» грозил сократить поставки топлива в Молдавию из-за того, что часть газа «оседала» на Украине, но в итоге решил этого не делать. С декабря Молдавия прекратила поставки газа из России и заявила о достижении независимости от российского газа.

Эрдни Кагалтынов