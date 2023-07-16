В правящей партии ЮАР сообщили об отсутствии подтверждения визита Путина на саммит БРИКС

Правительство ЮАР пока не получило подтверждения прибытия президента России Владимира Путина на саммит БРИКС в очном формате 22–24 августа. Об этом сообщил генеральный секретарь правящей партии ЮАР «Африканский национальный конгресс» (АНК) Фикиле Мбалула.

«ЮАР еще не получила подтверждения насчет того, прибудет ли президент России Владимир Путин на предстоящий саммит БРИКС, который состоится в августе в Йоханнесбурге»,— cообщил господин Мбалула на брифинге по итогам заседания комитета партии (цитата по ТАСС).

На вопрос о том, как будет действовать ЮАР в связи с ордером Международного уголовного суда (МУС) на арест Владимира Путина, Фикиле Мбалула сказал, что страна «понимает свои обязательства» как члена МУС и вместе с тем работает над решением проблемы.

«Президент ЮАР Сирил Рамафоса ведет консультации с тем, чтобы наилучшим образом выйти из нынешнего положения в интересах ЮАР и БРИКС. Именно Рамафоса примет окончательное решение и объявит о нем»,— добавил генсек АНК.

МУС выдал ордер на арест Владимира Путина 17 марта по делу о «незаконной депортации детей» с занятых российскими силами территорий Украины. ЮАР — участник Римского статута МУС, а значит, должен исполнить ордер на арест. Вице-президент ЮАР Пола Машатиле говорил, что Сирил Рамафоса пытался убедить Владимира Путина отказаться от участия в саммите. При этом российский президент получил официальное приглашение на саммит.

В ЮАР предложили три варианта: перенос саммита в Китай, отправка на саммит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова вместо президента, а также проведение виртуального саммита. Ни один из них не был принят всеми партнерами по БРИКС. 11 июля в Кремле говорили, что Владимир Путин пока не определился с форматом участия в саммите.

Лусине Баласян