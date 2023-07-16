Балицкий сообщил о напряженной обстановке на линии фронта в Запорожской области

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что обстановка на линии фронта в регионе «остается напряженной», населенные пункты области обстреливаются вооруженными силами Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«За последние сутки противник совершил 28 попыток обстрелять наши позиции. Основные направления обстрелов — Пологи, Токмак, Васильевка. Обстановка на всех направлениях напряженная»,— написал господин Балицкий в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на данный момент новых попыток продвижения украинской армии в направлении населенных пунктов Орехов и Пологи (их взятие называлось одной из целей украинского контрнаступления) пока не наблюдается.

Также сегодня, 16 июля, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков и военкор Владимир Романов сообщили, что под контроль украинских военных якобы перешло село Старомайорское на Времевском выступе (расположен на границе Запорожской области и Донецкой Народной Республики), назвав это «тактическим успехом» ВСУ.

Однако военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков информацию об оставлении российской армией этого населенного пункта отрицает. По его данным, в ночь на 16 июля украинские военные предприняли попытку атаковать ВС РФ в этом населенном пункте, но атака была успешно отбита. Командование ВСУ в своих сводках ситуацию вокруг боев в селе Старомайорское не комментирует.

11 июля стало известно об отстранении от должности командующего 58-й армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова. Он сообщил, что его отстранили после доклада о проблемах в армии. Ранее сообщалось, что части 58-й армии находились на Запорожском направлении.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов