В Горячем Ключе заработало уличное оповещение о подъеме уровня рек

В Горячем Ключе запустили работу сиренно-речевых установок для оперативного оповещения населения о возможных чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Сработала система оповещения. Жителей города предупредили о подъеме уровня рек. Вследствие повышения уровня воды в реке возможно подтопление жилых домов с приусадебными участками»,— говорится в сообщении.

Жителей Горячего Ключа власти просят сохранять спокойствие и распространить информацию о подъеме уровня рек среди знакомых и родственников.

«Помогите инвалидам и пожилым людям. Следите за передаваемыми сообщениями. Жителей, имеющих личный автотранспорт, просим поставить его на возвышенные территории»,— предупреждают власти города.

Глава Горячего Ключа Сергей Беспольский в своем Telegram-канале написал о штормовом предупреждении. По его словам, в горах прошел залповый ливень, уровень воды в реке поднимается.

«Будьте аккуратны и бдительны, покиньте места отдыха у реки, не заходите в воду»,— сообщил господин Беспольский.

Со второй половины суток 15 июля в Сочи также ожидается сильный ливень. Днем металлический мост через реку Нечепсухо в Туапсинском районе смыло потоками воды. Сотрудники МЧС спасли 48 человек, в том числе 20 детей из зоны подтопления в населенном пункте Новомихайловский. Еще 110 человек, из них 37 детей были эвакуированы.

Тат Гаспарян

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram