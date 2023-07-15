В субботу сильные ливни вновь обрушатся на Сочи

Со второй половины суток 15 июля в Сочи ожидается сильный ливень. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на синоптиков.

«По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб»,— говорится в сообщении.

Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности.

Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю ранее сообщила, что в субботу над морем на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей. До конца суток местами в регионе ожидаются сильный дождь, ливни с грозой, градом и шквалистым ветром.

Днем металлический мост через реку Нечепсухо в Туапсинском районе смыло потоками воды. Сотрудники МЧС спасли 48 человек, в том числе 20 детей из зоны подтопления в населенном пункте Новомихайловский. Еще 110 человек, из них 37 детей были эвакуированы.

Тат Гаспарян

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