У посольства Израиля в Стокгольме не стали сжигать Библию и Тору

Объявивший об акции по сожжению Торы и Библии у посольства Израиля в Стокгольме житель Швеции сирийского происхождения Ахмад А. отказался от этих планов. Он пояснил, что на самом деле его целью было не сжечь священные книги, а раскритиковать людей, которые в последние месяцы сжигали Кораны в Швеции.

«Я хочу показать, что мы должны уважать друг друга, мы живем в одном обществе. Если я сожгу Тору, еще одну Библию, еще один Коран, здесь начнется война. Что я хотел показать, так это то, что делать это неправильно»,— заявил Ахмад А. (цитата по AFP). Шведская полиция 14 июля сообщила, что выдала разрешение на акцию протеста, которая должна была включать сожжение Торы и Библии у здания посольства Израиля в Стокгольме. В полиции отметили, что разрешение на акцию не является официальным разрешением на сожжение священной книги, однако закона, запрещающего сжигание священных книг, не существует.

В январе шведско-датский ультраправый политик Расмус Палудан сжег Коран, чтобы осудить планы Швеции на вступление в НАТО. 28 июня иракский беженец в Швеции сжег несколько страниц Корана перед крупнейшей мечетью Стокгольма во время праздника Курбан-байрам.

Эти события раскритиковали в мусульманском мире, акции по сжиганию Корана также затормозили процесс по вступлению Швеции в НАТО.

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Мария Федотова