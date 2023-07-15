FT: медиагруппа Пригожина «Патриот» может возобновить работу

Медиагруппа основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина может возобновить работу, несмотря на заявления ее структур о закрытии. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на близких к структурам Евгения Пригожина людей.

О возможном возобновлении работы в разговоре c FT в том числе сообщил главный редактор издания «Невские новости», которое входит в «Патриот», Андрей Краснобаев. По его словам, издание приостановило работу, однако надеется ее возобновить. Он также заявил, что сообщение в соцсетях «Невских новостей» о закрытии издания редакция опубликовала «для поддержания интриги».

Глава «Антиглобалистского движения России» Александр Ионов сказал FT, что «Патриот» приостановил работу. «Группу приостановили, а не закрыли, потому что на данный момент есть более срочные дела»,— сказал он. Он добавил, что коммерческим покупателям может быть интересна «очень большая патриотическая аудитория» холдинга.

30 июня стало известно, что Евгений Пригожин распустил медиагруппу «Патриот». О своем закрытии официально объявили входящие в медиагруппу «Патриот» издания РИА ФАН, «Невские новости» и «Экономика Сегодня».

29 июня Роскомнадзор заблокировал сайты изданий, входящих в медиагруппу «Патриот». Среди попавших под блокировку порталов — РИА ФАН, «Невские новости», «Экономика сегодня», «Политика Сегодня» «Народные новости» и десятки других изданий. Адреса всех порталов указаны в реестре запрещенных сайтов РКН. Причины блокировки не уточнялись. Это произошло на фоне мятежа ЧВК «Вагнер» 23–24 июня.

Олеся Павленко