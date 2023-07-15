Захарова — о падении БПЛА рядом с Курской АЭС: Украина встала на путь ядерного шантажа

Вероятной целью БПЛА, сбитых накануне в Курчатове Курской области, была Курская АЭС, утверждает представитель российского МИДа Мария Захарова. Она обвинила Украину в «ядерном шантаже».

Госпожа Захарова сказала, что «решительно осуждает злонамеренные планы Украины активно использовать террористические методы против российских атомных электростанций». По ее словам, это может привести к возникновению масштабной ядерной катастрофы в Европе.

«Вероятной целью новой украинской провокации была именно АЭС, что в очередной раз свидетельствует о том, что киевский режим встал на путь использования методов ядерного терроризма»,— говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте МИД.

Вчера, 14 июля, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в городе Курчатове упал беспилотник. Рядом с этим городом находится Курская АЭС. Господин Старовойт не уточнил, кому принадлежал беспилотник. Из-за инцидента был поврежден многоквартирный дом. Власти РФ обвинили страны НАТО, поставляющие Украине беспилотные летательные аппараты, в спонсировании ядерного терроризма.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер