Минздрав предложил признать недействительным приказ о выдаче документа о смене пола

Минздрав предложил признать утратившим силу приказ о форме и порядке выдачи медицинской организацией документа об изменении пола. Соответствующий проект ведомства опубликован на сайте нормативных правовых актов. В пояснительной записке говорится, что проект был разработан «с целью признания утратившими силу формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола», утвержденного в 2017 году, и для приведения законодательства в соответствие нормам с учетом принятого Госдумой запрета на операции по смене пола.

Вчера, 14 июля, Госдума единогласно приняла закон о запрете смены пола, все 386 присутствовавших депутатов проголосовали за. Закон вводит запрет на хирургическое вмешательство и гормональную терапию. Также запрещается изменять пол в документах. Исключением станет только медицинское вмешательство, связанное с лечением врожденных аномалий. Уже сменившим пол гражданам будет запрещено усыновлять детей, а их брак будет аннулирован. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал излишними опасения экспертов о том, что запрет смены пола нарушает право на жизнь и медицинскую помощь.

Подробности — в материале «Ъ» «Депутаты поспорили о вечном».

Лаура Кеффер