Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Последний парад отступает

Национальный праздник в Париже смешал торжество с проблемами

Военный парад в Париже, посвященный национальному празднику — Дню взятия Бастилии, состоялся на Елисейских полях в довольно сложной для Франции ситуации и потребовал от участников и наблюдателей изрядной «моральной силы». Неслучайно именно эти слова «Nos forces morales» стали темой парада. Рассказывает корреспондент “Ъ” в Париже Алексей Тарханов.

Появлению президента Эмманюэля Макрона на параде в Париже были рады далеко не все зрители

Появлению президента Эмманюэля Макрона на параде в Париже были рады далеко не все зрители

Фото: ludovic MARIN / AFP

Появлению президента Эмманюэля Макрона на параде в Париже были рады далеко не все зрители

Фото: ludovic MARIN / AFP

Национальный праздник должен был стать важной вехой для президента Франции Эмманюэля Макрона. Весной, в разгар ожесточенных социальных битв по поводу пенсионной реформы, из которых он вышел победителем, хотя и потеряв на четверть популярность, президент пообещал стране «100 дней спокойствия». Итоги своих наполеоновских 100 дней он собирался подвести празднично, 14 июля. Однако недавние погромы и мятежи в пригородах Парижа из-за убийства полицейским 17-летнего подростка как-то мало способствовали успокоению. В итоге глава страны решил не дразнить французов подведением итогов, отказавшись от торжественных выступлений. Журналистам, допытывавшимся, куда же делись обещанные речи, он отвечал, что непременно выступит, но как-нибудь погодя.

Президента можно понять. Вечера и ночи вокруг 14 июля во Франции и без того бывают отмечены агрессивным весельем в пригородах, где к самодельным салютам охотно добавляют горящие машины и костры на улицах. Поэтому последние дни перед праздником полиция занималась тем, что искала и отбирала у населения бенгальские огни и шутихи, которые часто используют в качестве зажигательных снарядов. Во многих городках отменили вечерние фейерверки, объявили о ранней остановке наземного транспорта — где в девять, где в десять часов вечера, обычно работающего в праздничную ночь почти до утра. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен приказал полиции быть наготове, спокойствие должны обеспечивать 45 тыс. стражей порядка каждые сутки, а министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти пригрозил потенциальным погромщикам быстрым судом. На фоне этих мер по крайней мере ночь с 13 на 14 июля прошла спокойно.

В день парада президент не стал прятаться от народа, сохранив привычный спуск от Триумфальной арки по Елисейским полям в открытой машине.

Но его появление и приветственные жесты были встречены не только аплодисментами, но и свистками и улюлюканьем, постепенно стихавшими по мере приближения к правительственной трибуне на площади Согласия, где публика была единодушна в овациях.

На трибуне французского президента ждал индийский гость, премьер-министр Нарендра Моди. В этом году Индия получила особое приглашение на 14 июля. Причин здесь несколько: политические, военные и экономические. Для Европы важна роль Индии в качестве посредника между Россией и Западом и в качестве противовеса Китаю. Дели также значимый партнер Парижа в Индийском и Тихом океане, где у Франции есть «заморские территории». И, наконец, накануне праздников стало известно о том, что для двух индийских авианосцев будет приобретено в качестве замены российским самолетам 26 многоцелевых Rafale морского базирования в дополнение к ранее закупленным 36 Rafale для сухопутных сил. Также правительство Моди оплатит три дополнительные подводные лодки типа Scorpene, которые прибавятся к шести, заказанным в 2005 году. Стоит ли удивляться, что на марше горячо приветствовали индийских военных, пехотинцев, моряков и летчиков, а воздушный парад открыли три Rafale BBC Индии.

Среди участников парада оказались также слушатели военных школ из нескольких государств Африки (Бенин, Конго-Браззавиль, Габон, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Мадагаскар, Сенегал) — как знак, что стратегическое сотрудничество, сокращающееся под давлением новых правительств в бывших зонах влияния Франции, еще имеет какие-то перспективы.

Украину, бывшую в прошлом году почетным гостем, на сей раз почтили лишь показом тех образцов вооружений, которые Франция поставляет на поля военных действий.

Это зенитные ракетные установки Mamba, колесные танки AMX-10RC и артиллерийские системы Caesar; и те, и другие, и третьи появились лишь в малом количестве — по три машины. Военная промышленность страны ускоряется, но производство самолетов и пушек пока способно лишь поддерживать ритм экспортных поставок и заменять военный материал, отправляемый Киеву.

Впрочем, во многом именно событиям на Украине парад был обязан своим лозунгом — «Наши моральные силы» (Nos forces morales). «Поскольку война вернулась в Европу, во время военного парада будет отмечаться стратегическая солидарность с нашими союзниками и "моральными силами" нации» — такое объяснение дается на сайте Министерства обороны Франции. Там также упоминается, что девиз парада призван напомнить «о ценностях, присущих французской армии: стойкости, мужестве, братстве по оружию и чувстве приверженности», а также солидарности с союзниками.

Как шесть ночей беспорядков перетрясли Францию

Но на самом параде ни о политике, ни о проблемах почти не вспоминалось. Мероприятие на Елисейских полях прошло с привычным блеском, радуя публику традиционными цветными мундирами военных, красивым выездом кавалерии Республиканской гвардии и боевыми собаками, увешанными орденами, как и их хозяева. Как всегда, марш завершал Иностранный легион: с бородатыми «ветеранами» с топорами и в кожаных фартуках, с собственным маршем «Le Boudin» («Кровяная колбаса»), собственным музыкальным инструментом «Китайская шапка» и своим особым ритмом марша в 88 шагов вместо стандартных 120 шагов в минуту. Не знаю, были ли в их рядах бывшие граждане России и Украины. Возможно, и нет. Но, как бы то ни было, парижский парад никогда не пугает милитаризмом, оставляя скорее странное и приятное ощущение домашнего праздника. Среди зевак, собравшихся с утра на тротуарах, полно друзей и родственников тех, кто в пятницу шагал по брусчатке. Маршировал кто как, в меру воодушевления и строевой подготовки — в середине прохода оператор долго и с удовольствием показывал оброненную посреди улицы офицерскую фуражку.

В программу было включено выступление сводного военного оркестра из 80 музыкантов Канады, Германии, Греции, Венгрии, Люксембурга, Нидерландов и, конечно, Франции.


Они выступали в мундирах разного цвета и покроя; в разных головных уборах: треуголках, пилотках, мохнатых шапках, беретах, фуражках, киверах, кепи, морских бескозырках; в разных штанах: белых, синих, хаки, серых, черных с лампасами и без. Они были так же цветны и разнообразны, как солдатики на полке у мальчишки. Строй за строем шли летчики, стрелки, парашютисты, моряки, а на равных с ними выступали военные врачи, интенданты, а главное — повара, без которых французская армия точно не обойдется.

Жаль, что в будущем году привычного с 1980-х зрелища не будет. Президент Макрон уже объявил, что на время Олимпийских игр в Париже парад переедет c центральных Елисейских полей на окраину возле площади Насьон.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...