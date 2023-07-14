Последний парад отступает

Военный парад в Париже, посвященный национальному празднику — Дню взятия Бастилии, состоялся на Елисейских полях в довольно сложной для Франции ситуации и потребовал от участников и наблюдателей изрядной «моральной силы». Неслучайно именно эти слова «Nos forces morales» стали темой парада. Рассказывает корреспондент “Ъ” в Париже Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Появлению президента Эмманюэля Макрона на параде в Париже были рады далеко не все зрители

Фото: ludovic MARIN / AFP Появлению президента Эмманюэля Макрона на параде в Париже были рады далеко не все зрители

Фото: ludovic MARIN / AFP

Национальный праздник должен был стать важной вехой для президента Франции Эмманюэля Макрона. Весной, в разгар ожесточенных социальных битв по поводу пенсионной реформы, из которых он вышел победителем, хотя и потеряв на четверть популярность, президент пообещал стране «100 дней спокойствия». Итоги своих наполеоновских 100 дней он собирался подвести празднично, 14 июля. Однако недавние погромы и мятежи в пригородах Парижа из-за убийства полицейским 17-летнего подростка как-то мало способствовали успокоению. В итоге глава страны решил не дразнить французов подведением итогов, отказавшись от торжественных выступлений. Журналистам, допытывавшимся, куда же делись обещанные речи, он отвечал, что непременно выступит, но как-нибудь погодя.

Президента можно понять. Вечера и ночи вокруг 14 июля во Франции и без того бывают отмечены агрессивным весельем в пригородах, где к самодельным салютам охотно добавляют горящие машины и костры на улицах. Поэтому последние дни перед праздником полиция занималась тем, что искала и отбирала у населения бенгальские огни и шутихи, которые часто используют в качестве зажигательных снарядов. Во многих городках отменили вечерние фейерверки, объявили о ранней остановке наземного транспорта — где в девять, где в десять часов вечера, обычно работающего в праздничную ночь почти до утра. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен приказал полиции быть наготове, спокойствие должны обеспечивать 45 тыс. стражей порядка каждые сутки, а министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти пригрозил потенциальным погромщикам быстрым судом. На фоне этих мер по крайней мере ночь с 13 на 14 июля прошла спокойно.

В день парада президент не стал прятаться от народа, сохранив привычный спуск от Триумфальной арки по Елисейским полям в открытой машине.

Но его появление и приветственные жесты были встречены не только аплодисментами, но и свистками и улюлюканьем, постепенно стихавшими по мере приближения к правительственной трибуне на площади Согласия, где публика была единодушна в овациях.

На трибуне французского президента ждал индийский гость, премьер-министр Нарендра Моди. В этом году Индия получила особое приглашение на 14 июля. Причин здесь несколько: политические, военные и экономические. Для Европы важна роль Индии в качестве посредника между Россией и Западом и в качестве противовеса Китаю. Дели также значимый партнер Парижа в Индийском и Тихом океане, где у Франции есть «заморские территории». И, наконец, накануне праздников стало известно о том, что для двух индийских авианосцев будет приобретено в качестве замены российским самолетам 26 многоцелевых Rafale морского базирования в дополнение к ранее закупленным 36 Rafale для сухопутных сил. Также правительство Моди оплатит три дополнительные подводные лодки типа Scorpene, которые прибавятся к шести, заказанным в 2005 году. Стоит ли удивляться, что на марше горячо приветствовали индийских военных, пехотинцев, моряков и летчиков, а воздушный парад открыли три Rafale BBC Индии.

Среди участников парада оказались также слушатели военных школ из нескольких государств Африки (Бенин, Конго-Браззавиль, Габон, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Мадагаскар, Сенегал) — как знак, что стратегическое сотрудничество, сокращающееся под давлением новых правительств в бывших зонах влияния Франции, еще имеет какие-то перспективы.

Украину, бывшую в прошлом году почетным гостем, на сей раз почтили лишь показом тех образцов вооружений, которые Франция поставляет на поля военных действий.

Это зенитные ракетные установки Mamba, колесные танки AMX-10RC и артиллерийские системы Caesar; и те, и другие, и третьи появились лишь в малом количестве — по три машины. Военная промышленность страны ускоряется, но производство самолетов и пушек пока способно лишь поддерживать ритм экспортных поставок и заменять военный материал, отправляемый Киеву.

Впрочем, во многом именно событиям на Украине парад был обязан своим лозунгом — «Наши моральные силы» (Nos forces morales). «Поскольку война вернулась в Европу, во время военного парада будет отмечаться стратегическая солидарность с нашими союзниками и "моральными силами" нации» — такое объяснение дается на сайте Министерства обороны Франции. Там также упоминается, что девиз парада призван напомнить «о ценностях, присущих французской армии: стойкости, мужестве, братстве по оружию и чувстве приверженности», а также солидарности с союзниками.

Но на самом параде ни о политике, ни о проблемах почти не вспоминалось. Мероприятие на Елисейских полях прошло с привычным блеском, радуя публику традиционными цветными мундирами военных, красивым выездом кавалерии Республиканской гвардии и боевыми собаками, увешанными орденами, как и их хозяева. Как всегда, марш завершал Иностранный легион: с бородатыми «ветеранами» с топорами и в кожаных фартуках, с собственным маршем «Le Boudin» («Кровяная колбаса»), собственным музыкальным инструментом «Китайская шапка» и своим особым ритмом марша в 88 шагов вместо стандартных 120 шагов в минуту. Не знаю, были ли в их рядах бывшие граждане России и Украины. Возможно, и нет. Но, как бы то ни было, парижский парад никогда не пугает милитаризмом, оставляя скорее странное и приятное ощущение домашнего праздника. Среди зевак, собравшихся с утра на тротуарах, полно друзей и родственников тех, кто в пятницу шагал по брусчатке. Маршировал кто как, в меру воодушевления и строевой подготовки — в середине прохода оператор долго и с удовольствием показывал оброненную посреди улицы офицерскую фуражку.

В программу было включено выступление сводного военного оркестра из 80 музыкантов Канады, Германии, Греции, Венгрии, Люксембурга, Нидерландов и, конечно, Франции.



Они выступали в мундирах разного цвета и покроя; в разных головных уборах: треуголках, пилотках, мохнатых шапках, беретах, фуражках, киверах, кепи, морских бескозырках; в разных штанах: белых, синих, хаки, серых, черных с лампасами и без. Они были так же цветны и разнообразны, как солдатики на полке у мальчишки. Строй за строем шли летчики, стрелки, парашютисты, моряки, а на равных с ними выступали военные врачи, интенданты, а главное — повара, без которых французская армия точно не обойдется.

Жаль, что в будущем году привычного с 1980-х зрелища не будет. Президент Макрон уже объявил, что на время Олимпийских игр в Париже парад переедет c центральных Елисейских полей на окраину возле площади Насьон.