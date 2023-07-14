Сербия на месяц ввела мораторий на экспорт вооружения

Правительство Сербии по предложению президента Александра Вучича ввело мораторий на экспорт вооружений на 30 дней. Об этом заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич. По его словам, через месяц будет определено, продлится ли мораторий.

Сейчас коммерческие интересы не могут иметь приоритета над вопросом национальной безопасности, пояснил министр. «Мы будем еще больше укреплять обороноспособность нашей страны, то есть сербской армии, понимая все обстоятельства, которые нас окружают, и следуя всем фактам, имеющим значение для оценки безопасности нашей страны»,— сказал Милош Вучевич (цитата по Danas). Он отметил, что это не означает, что Сербия собирается воевать. По его словам, Белград оценивает все риски и вызовы безопасности и реагирует на них.

«Мы увидим через 30 дней, какой будет ситуация»,— сообщил министр. Либо мораторий будет продлен, либо специализированная отрасль вновь сможет вести коммерческий бизнес с третьими сторонами, пояснил он.

Господин Вучевич объявил о планах запретить экспорт оружия и боеприпасов 6 июля. Он обосновал это тем, что все должно быть готово на случай агрессии против республики.

Ранее в очередной раз обострился конфликт Сербии с частично признанным Косово. Попытки Запада его урегулировать пока успехом не увенчались.

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Мария Федотова