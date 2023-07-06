Вучич объявил о планах запретить экспорт оружия и боеприпасов

Президент Сербии Александр Вучич объявил, что собирается подписать документ, запрещающий экспорт оружия и боеприпасов. Сделано это будет для защиты национальных интересов страны, которые сейчас находятся под угрозой, пояснил господин Вучич. По словам президента, все должно быть готово на случай агрессии против Республики Сербии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Zorana Jevtic REFILE - QUALITY REPEAT, Reuters Александр Вучич

Фото: Zorana Jevtic REFILE - QUALITY REPEAT, Reuters

Александр Вучич отметил, что Сербия не готовится ни к каким войнам, что она сделала все для деэскалации конфликта, но «это зависит не только от нас». «Мы надеялись получить извинения и объяснения от британского правительства, конечно, не получили и никогда не получим, по крайней мере, теперь мы это знаем, и от нас они ничего не получат»,— заявил господин Вучич (цитата по изданию N1info).

Президент Сербии не считает, что частично признанное Косово хочет объявить Сербскую православную церковь (СПЦ) террористической организацией, однако, по его мнению, Приштина заявляет, что «СПЦ участвует в совместной преступной деятельности с террористами по вооружению сербов и созданию угрозы территориальной целостности Косово».

Ранее депутат британского парламента Алисия Кернс заявила, что оружие доставляется из центральной Сербии в церкви в Косово на машинах скорой помощи контрабандой. Рашско-Призренская епархия заявила, что глубоко обеспокоена этими обвинениями, назвав их опасными.

Рашско-Призренская и Косовско-Метохийская епархия — территориально-административная и каноническая структура СПЦ.

Конфликт между Сербией к Косово в очередной обострился после выборов в северной части Косово. Сербы бойкотировали голосование, в регионе произошли протесты, туда направили международные силы безопасности под эгидой НАТО.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Сербию и Косово поставили перед выбором».

Мария Федотова