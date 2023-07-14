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Коммерсантъ FM
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Из Эстонии в США экстрадирован россиянин, подозреваемый в содействии обходу санкций

В США из Эстонии экстрадирован подозреваемый в контрабанде россиянин Вадим Конощенок

Гражданин России Вадим Конощенок экстрадирован из Эстонии в США. Вашингтон подозревает его в контрабанде технологий двойного назначения и американских боеприпасов для российского оборонного сектора. Сегодня, 14 июля, господин Конощенок предстанет перед судом в Бруклине, ему грозит до 30 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба Минюста США.

Согласно пресс-релизу Минюста, в обвинительном заключении россиянина указано, что он связан с «глобальной сетью закупок» и отмыванием денег в интересах российских властей. 13 июля его экстрадировали из Эстонии, в которой по запросу США он был арестован 6 декабря 2022 года. Минюст подозревает, что господин Конощенок является сотрудником ФСБ.

«Как утверждается, обвиняемый был одним из важнейших участников схемы поставки чувствительной электроники и боеприпасов американского производства для поддержки военных действий и разработки оружия в России, нарушая экспортный контроль США, экономические санкции и другие уголовные законы»,— приводит пресс-служба Минюста слова прокурора Восточного округа США Бреона Писа.

Минюст, ссылаясь на материалы дела, утверждает, что господин Конощенок связан с российскими компаниями ООО «Серния Инжиниринг» и ООО «Серталь». По версии следствия, предприятия работают под руководством российских спецслужб — занимаются закупкой современной электроники и оборудования для российского военно-промышленного комплекса. Некоторые разработки компаний могут быть использованы в создании ядерного и гиперзвукового оружия и технологий квантовых вычислений для военного сектора, говорится в пресс-релизе.

Минюст утверждает, что в электронных сообщениях господин Конощенок называл себя «полковником ФСБ» и отправлял свои фотографии в форме ФСБ. Кроме того, в изъятых у россиянина средствах связи есть контакты, в имени которых содержится аббревиатура ФСБ, сообщает ведомство. По информации Минюста, Эстония была «перевалочным пунктом» господина Конощенка в его контрабандной деятельности.

14 декабря 2022 года американские власти предъявили обвинение пятерым гражданам России по делу о содействии в уклонении от санкций российским спецслужбам и военным. В Министерстве юстиции США фигурантов дела считают причастными к закупкам передовой западной электроники и оборудования для военно-промышленного комплекса России. Среди обвиняемых был и Вадим Конощенок.

Позднее в тот же день российское посольство в Эстонии назвало «фантазией» информацию о том, что господин Конощенок является сотрудником ФСБ. В дипмиссии сообщили, что россиянин обвинения отрицает, у него есть адвокат.

Эрдни Кагалтынов

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