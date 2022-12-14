Посольство отрицает, что задержанный в Эстонии россиянин имеет отношение к ФСБ

Информация, что задержанный эстонскими властями россиянин Вадим Конощенок якобы является сотрудником ФСБ, «не более чем фантазии». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на российское посольство в Эстонии.

Также в российской дипмиссии отметили, что у россиянина есть адвокат. «Обвинения в незаконной деятельности российский гражданин отрицает»,— сообщили в посольстве.

Сегодня, 14 декабря, сотрудник консульского отдела посетил господина Конощенка в Таллинской тюрьме. «Просьбы, которые он высказал, будут рассмотрены в установленном порядке»,— сообщили в посольстве.

Ранее американские власти предъявили обвинение пятерым гражданам России по делу о содействии в уклонении от санкций российским спецслужбам и военным. Среди обвиняемых — Вадим Конощенок, которого прокуратура США называет офицером ФСБ. По данным ведомства, 6 декабря он был задержан в Эстонии, откуда будет экстрадирован в США.

Мария Федотова