Причиной подрыва автомобиля в Белгороде мог стать бытовой конфликт

Белгородское управление СКР возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенное общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 п.п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, 14 июля во дворе многоквартирного жилого дома на улице Железнодорожной Белгорода в момент движения легкового автомобиля сдетонировало «неустановленное взрывное устройство». Предположительно, оно находилось под днищем машины.

В результате взрыва ранения получили водитель автомобиля 1987 года рождения и проходившие мимо 31-летняя женщина с трехлетним ребенком. Они госпитализированы с полученными травмами различной степени тяжести. Их жизням ничто не угрожает, сообщал глава регионального минздрава Андрей Иконников.

Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии произошедшего бытовой конфликт.

На месте продолжает работать группа следователей и следователей-криминалистов регионального управления. «В рамках расследования уголовного дела по изъятым на месте объектам и предметам назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, проводятся осмотры территории, допрашиваются свидетели и потерпевшие, принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению преступления, а также иных обстоятельств произошедшего»,— рассказали в СКР

О том, что еще происходит в макрорегионе на 506-й день спецоперации, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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