Жизням пострадавших при взрыве в Белгороде людей ничего не угрожает

Все трое пострадавших при взрыве машины в Белгороде получили осколочные ранения ног. «Повреждений магистральных сосудов или костей нет, их жизни ничего не угрожает»,— заявил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников на брифинге.

Господин Иконников уточнил, что пострадавшему ребенку три года, его матери и владельцу автомобиля — «чуть за 30». Взрослые находятся в городской больнице №2, ребенок — в детской областной больнице.

«Продолжать лечение планируется в стационаре. До понедельника точно, а там врачи примут решение»,— заключил министр здравоохранения.

Взрыв произошел в автомобиле Chevrolet Cruze во дворе дома №129 на улице Железнякова утром 14 июля. При взрыве автомобиль начинал движение. О ЧП в экстренные службы сообщил водитель пострадавшей машины в 10:17. Еще двое пострадавших шли по тротуару рядом с местом происшествия.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, угрозы для жителей соседних домов и квартир нет. Причины произошедшего выясняются

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Алина Морозова

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