Группа «Зоопарк»

В Перми суд вынес приговор в отношении экс-руководителя управления капитального строительства края Дмитрия Левинского, а также бывшего инженера этого учреждения Виталия Габова. Они признаны виновными в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере за хищение 353,7 руб., выделенных на строительство нового пермского зоопарка. Как установил суд, Дмитрий Левинский подписал документы на оплату работ подрядчиков, которые содержали заведомо недостоверные сведения. По совокупности с наказаниями по другим приговорам он приговорен к девяти годам заключения, Виталий Габов — к шести годам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Левинский

Фото: Дмитрий Астахов Дмитрий Левинский

Фото: Дмитрий Астахов

Уголовное дело по обвинению Дмитрия Левинского и Виталия Габова рассматривалось Ленинским райсудом с марта прошлого года. Как установили следствие и суд, Дмитрий Левинский, занимая должность начальника ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края», создал организованную преступную группу. В 2017 году он предложил своему хорошему знакомому Илье Козыреву, который тогда работал куратором проекта в АО «РЖД-Строй», поучаствовать в электронном аукционе на строительство первой очереди нового зоопарка в Перми и похитить часть денег, выделенных на строительство из бюджетов различных уровней.

Когда «РЖД-Строй» одержало победу в конкурсе, для реализации преступной схемы субподрядчик строительства привлек ООО «Фирма СТУЗ», зарегистрированную в Краснодарском крае. В состав преступной группы помимо Левинского, Габова и Козырева вошел коммерческий директор «Фирмы СТУЗ» Артем Юрьев.

Схема мошенничества, как установил суд, выглядела следующим образом. Субподрядчик выставлял в управление капстроительства справки по форме КС-2 и КС-3, которыми подтверждался выполненный на объекте объем работ.

В действительности часть работ либо вообще не выполнялась субподрядчиками, либо их объемы были существенно завышены. Илья Козырев и Артем Юрьев подписывали бумаги со стороны подрядчиков, а со стороны их визировал инженер УКСа Виталий Габов.

Он же передавал их на утверждение Дмитрию Левинскому, который играл в орггруппе лидирующую роль. Руководитель управления, в свою очередь, давал сотрудникам бухгалтерии указания отправить необходимый пакет документов в министерство финансов Пермского края, на основании которых проводилась оплата. Деньги поступали на счет ООО «Фирма СТУЗ», а затем выводились на счета подконтрольных участникам группы структур. Всего было похищено 353,7 млн руб.

Первую очередь объекта планировалось сдать в марте 2018 года, после чего этот срок неоднократно переносился. В октябре 2019 года Илья Козырев был задержан и дал показания в отношении Дмитрия Левинского. В итоге оба оказались в СИЗО, а Артем Юрьев успел скрыться и был объявлен в международный розыск. Несмотря на сотрудничество со следствием, Илья Козырев был приговорен к четырем годам реального лишения свободы.

Дмитрий Левинский своей вины в мошенничестве не признал. На допросе он говорил, что не вникал в суть представляемых на подпись документов.

Также он отметил, что в ходе строительства возникла необходимость проведения большого количества работ, которые изначально не были предусмотрены проектом. При этом представители правительства Пермского края ставили задачу во что бы то ни стало достроить объект.

Пока Дмитрий Левинский находился под следствием, в отношении него было возбуждено еще четыре дела, связанных с превышением полномочий при строительстве двух других объектов, незаконным сносом гаражей и также получением взятки в общем размере 2,961 млн руб. По всем делам вынесены обвинительные приговоры. В ходе прений по делу о мошенничестве со средствами на строительство зоопарка гособвинитель Оксана Костевич предложила приговорить Левинского к десяти годам лишения свободы со штрафом 15,5 млн руб.

Вынося приговор по делу о мошенничестве, суд согласился с версией гособвинения и квалификацией действий Дмитрия Левинского. За это преступление ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. А по совокупности приговоров окончательно он приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Также осужденный должен выплатить штраф в размере 15 млн руб. Виталий Габов получил шесть лет общего режима.

Дмитрий Астахов, Пермь