В Анапе запретили купаться в море из-за шторма

В Анапе ввели запрет на купание в море из-за шторма и сильного донного течения. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

«В целях безопасности на пляжах подняты красные флаги, установлены предупредительные информационные таблички, громкоговорители "Анаспаса" регулярно сообщают о запрете»,— говорится в сообщении.

Это уже второй запрет на купание за минувшую неделю. Ранее, несмотря на предупреждения властей об опасных погодных условиях и течении в море, туристы массово собирались на пляжах Анапы и заходили в воду. В результате этих действий утонули два человека.

Анастасия Донскова

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