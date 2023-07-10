Глава Кубани попросил туристов не заходить в море

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал туристов не заходить в воду, поскольку это может быть опасно для жизни. Глава региона написал в своем Telegram-канале, что сейчас на море сильные волны и ветер.

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«По прогнозам синоптиков, непогода еще сохраняется, особенно на нашем побережье. Возможны смерчи и сходы селей. Главы всех муниципалитетов держат обстановку на контроле в круглосуточном режиме»,— отметил губернатор.

В прошедшие выходные по краю прошли сильные дожди и грозы. Больше всего из-за непогоды пострадали Сочи, Краснодар и Славянский район. В сочинском поселке Мирный в пункты временного размещения эвакуировали 54 человека.

Татьяна Ручкина

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