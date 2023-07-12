В Анапе во время шторма утонули два туриста. Об этом сообщил источник «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Юрия Озаровского Фото: Telegram-канал Юрия Озаровского

Согласно сведениям, распространившимся в социальных сетях, отдыхающие утонули в районе пляжа «Аквамарин». Туристов вытащили на берег и пытались реанимировать в течение получаса, однако усилия медиков оказались напрасны.

Ранее в Анапе запретили купание в море из-за шторма. Глава Краснодарского края призвал жителей и гостей курортных территорий не заходить в воду из-за опасности водных течений и больших волн. Позднее в социальных сетях появились видео, на кадрах которых запечатлены переполненные туристами пляжи. 12 июля стало известно, что замначальника комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Ткачев погиб, спасая тонувшую женщину в Анапе.

Анастасия Донскова

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