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В Анапе туристы заполнили пляжи, несмотря на предупреждения о шторме

Пляж в Джемете в районе Анапы заполнен туристами, несмотря на предупреждения об опасном шторме. Видео переполненной пляжной территории опубликовал местный блогер Юрий Озаровский в Telegram.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к отдыхающим и жителям побережья не рисковать заходить в воду, поскольку на море образовались сильные волны и ветер. Синоптики предупреждают о вероятности формирования смерчей, возможных сходах селей и оползней.

Ранее на Кубани прошли сильные дожди. От подтоплений пострадали несколько районов края, в том числе побережье. Экстренные службы ранее предупреждали о сохранении вероятности опасных погодных условий в период до июля. Предупреждение продлили до 12 июля.

Анастасия Донскова

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