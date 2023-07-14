Екатеринбургская епархия посоветовала во время Царского крестного хода молиться за победу

Руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии иерей Даниил Рябин в порекомендовал помолиться о победе и отечестве во время Царского крестного хода. «Чтобы в эту святую ночь: с 16 на 17 июля хоть небольшую, маленькую молитву за наше отечество вознести, о нашей победе, за наших братьев и сестер»,— сказал он на пресс-конференции, посвященной «Царским дням».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Царский крестный ход

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Царский крестный ход

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Царские дни» — ежегодный фестиваль, посвященный годовщине убийства последнего императора Николая II и его членов семьи, совершенного в 1918 году. В рамках него проходят: экскурсии, лекции, мастер-классы, православные выставки. Кульминационное мероприятие «Царских дней» — Царский крестный ход, который пройдет от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы в ночь с 16 на 17 июля. В нем участвуют десятки тысяч паломников по всей России и сотни по Свердловской области.

В связи с проведением Царского крестного хода будет ограничено или закрыто движение по ряду улиц Екатеринбурга. Так, с 15:00 16 июля до 03:00 17 июля будет прекращено движение по ул. Царской, от ул. Первомайской до ул. Дзержинского. С 08:00 16 июля до 03:00 17 июля на этом участке будет запрещена стоянка.

В рамках «Царских дней» 14 июля возле храма колокольни «Большой Златоуст» пройдет концерт колокольного звона. На нем вручат звонарям свидетельства об окончании звонарской школы. «Это знаменательное событие. Диплом вручает митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Участие будут принимать духовой военный оркестр и хор "Уральский формат". Звоны будут совершать приглашенные звонари и лучшие выпускники»,— рассказал руководитель Уральского колокольного центра иерей Дмитрий Бажанов.

Во время «Царских дней» будет открыта экспозиция, посвященная мученическому подвигу и жизни Николая II, а также жизни дореволюционного Екатеринбурга.

В музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (Свердловский областной краеведческий музей имени Клера) сегодня состоялось торжественное открытие V Музейно-просветительских Свято-Елисаветинских чтений с темой «История Императорского Дома Романовых в музейно-выставочном пространстве страны».

Артем Путилов

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