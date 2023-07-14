В Екатеринбурге 16 и 17 июля на время Царского крестного хода ограничат движение транспорта

В Екатеринбурге 16 и 17 июля во время проведения Царского крестного хода ограничат и закроют движение по ряду улиц. Как сказано в постановлении городской администрации, с 15:00 16 июля до 03:00 17 июля будет прекращено движение по ул. Царской, от ул. Первомайской до ул. Дзержинского. С 08:00 16 июля до 03:00 17 июля на этом участке будет запрещена стоянка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным администрации, движение всех видов транспорта будет прекращено с 02:30 до 08:00 17 июля на следующих участках:

по ул. Толмачева, от ул. Первомайской до проспекта Ленина;

по проспекту Ленина, от ул. Карла Либкнехта до ул. Репина;

по ул. Татищева, от ул. Репина до ул. Токарей; по ул. Токарей, от ул. Татищева до ул. Кирова;

по ул. Бебеля, от ул. Кирова до ул. Готвальда;

по нечетной стороне ул. Халтурина, от ул. Готвальда до ул. Технической;

по ул. Технической, от ул. Бебеля до ул. Решетской;

по ул. Решетской, от ул. Технической до ул. Леваневского;

по ул. Леваневского, от ул. Решетской до трассы в поселок Шувакиш;

по трассе в поселок Шувакиш, от ул. Леваневского до ул. Зеленой;

по ул. Зеленой, от трассы в поселок Шувакиш до проезда Первого.

Как сообщили в Telegram-канале региональной ГИБДД, крестный ход пройдет с 02:30 до 10:00 17 июля. Сотрудники ДПС буду регулировать соблюдение ограничений.

Крестный ход ежегодно проходит в уральской столице и является одним из важнейших мероприятий в рамках фестиваля православной культуры «Царские дни». По данным администрации, в этом году фестиваль открывается с 14 июля. В ночь с 16 на 17 июля маршрут традиционно пройдет по улицам Царская — Толмачева — Ленина — Татищева — Токарей — Халтурина — Техническая — Решетская, а также через Железнодорожный лесопарк и поселок Шувакиш к Ганиной Яме, в том числе через 42 км ЕКАД.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте