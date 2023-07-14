Приложение «МегаФона» удалено из Google Play

Приложение сотового оператора «МегаФона» недоступно для скачивания в магазине приложений Google Play, убедился «Ъ». В пресс-службе компании заявили, что не знают, на каком основании приложение было удалено.

«Мы связались с партнером по этому вопросу. Мы не видим оснований для удаления приложения, санкции не распространяются на услуги связи, а приложение — основной канал для оплаты и подключения услуг»,— сообщили ТАСС в пресс-службе «МегаФона».

Между тем приложение все еще доступно для скачивания в App Store, AppGallery, Xiaomi GetApps, RuStore, Galaxy Store.

25 февраля 2023 года «МегаФон» попал под санкции Евросоюза, запрещающие поставку компании товаров двойного назначения. В компании заверяли, что ограничения не повлияют на оказание телеком-услуг. 12 апреля санкции в отношении оператора ввели США. При этом для «МегаФона» сделаны исключения, разрешающие оказывать телеком-услуги.

Лусине Баласян