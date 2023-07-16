Арендаторы расселяются по квартирам

Приближение высокого делового сезона, продолжающийся отказ от формата удаленной работы и снижение доступности покупки жилья стимулируют россиян активнее искать съемное жилье. На этом фоне арендные ставки сохраняют тенденцию к росту: за месяц на крупнейших региональных рынках они выросли более чем на 3%. Хотя во многом динамика объясняется вымыванием наиболее бюджетных лотов, на которых сконцентрирован основной спрос. К прямому повышению цен и отказу от дисконтов рынок пока не готов. Рост средней стоимости арендного жилья сохранится в ближайшие несколько месяцев по мере приближения осеннего пика, ждут на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в июле составила 22,5 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 33,4 тыс. руб. Относительно июня значения увеличились на 3,3% и 3,5% соответственно. Такие данные приводят в «Циан.Аналитике», поясняя, что сформировавшийся в конце мая тренд на возобновление роста арендных ставок сохраняется. Динамику обеспечивает не только активность арендаторов, но и сокращение экспозиции: доля более дорогих лотов растет, поясняют эксперты. Согласно подсчетам «Этажей», аренда однокомнатных квартир в 16 крупнейших городах страны сейчас стоит в среднем 21,3 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 25,9 тыс. руб. За месяц оба значения выросли на 0,9%. В «Авито Недвижимости» среднюю ставку долгосрочной аренды в крупнейших городах России оценивают в 25 тыс. руб. в месяц, указывая, что за год значение выросло на 13,6%, но за последний месяц практически не поменялось.

Наиболее выраженный рост средней стоимости однокомнатных квартир за месяц эксперты «Циан.Аналитики» зафиксировали в Омске, где показатель вырос на 9,8%, до 18 тыс. руб. в месяц. В Нижнем Новгороде аналогичная динамика — 7,8%, до 22,2 тыс. руб. в месяц. В «Этажах» заметили месячный прирост средней стоимости аренды на 3% в Волгограде, до 16,3 тыс. руб. в месяц. В Красноярске ставка увеличилась на 2,9%, до 18,1 тыс. руб. в месяц. В Санкт-Петербурге, по подсчетам «Циан.Аналитики», средняя стоимость аренды однокомнатных квартир за месяц подорожала на 7,5%, до 28,8 тыс. руб. «Двушки» выросли в цене на 8,9%, до 46,5 тыс. руб. в месяц.

В Москве, по данным «Циан.Аналитики», однокомнатные квартиры сейчас стоят в среднем 43,7 тыс. руб. в месяц, двухкомнатные — 76,7 тыс. руб. За месяц значения выросли на 1,6% и 5,2% соответственно. Хотя замдиректора управления аренды компании «Инком Недвижимость» Оксана Полякова замечает, что две трети сделок на рынке по-прежнему проходят с дисконтами 5–10%. Но усредненные ценовые показатели растут за счет вымывания недорогих квартир (за 25–30 тыс. руб. в месяц): спрос на них сейчас в два раза превосходит предложение, хотя ставки предложении не меняются, говорит эксперт. В целом активность арендаторов, по ее словам, остается сдержанной, хотя относительно характеризующегося низкой базой июля прошлого года спрос вырос на 20%.

В агентстве недвижимости «Миэль» добавляют, что самые высокие средние арендные ставки сейчас в ЦАО, где однокомнатная квартира в среднем стоит 59 тыс. руб. в месяц, наиболее бюджетные варианты можно найти в Зеленограде — 27,6 тыс. руб. в месяц.

Оксана Полякова говорит, что в Москве арендная экспозиция сейчас на 31% ниже, чем летом прошлого года. Активное снижение числа доступных вариантов происходит с начала года. Аналогичная тенденция характерна и для страны в целом. Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев отмечает, что за год объем предложения квартир в крупнейших городах сократился на 24,6%, в июле относительно июня — на 4,7%. Эксперт связывает динамику с хорошим фоновым спросом: за месяц активность пользователей на платформе увеличилась на 9%.

Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов заметил схожую динамику: сейчас пользователям на крупнейших региональных рынках доступны 31,7 тыс. лотов — на 19% меньше, чем месяц назад. Эксперт обращает внимание на то, что многие работодатели окончательно сворачивают возможность удаленной работы — это стимулирует людей возвращаться к аренде жилья в крупнейших городах. Директор департамента аренды «Этажей» Ольга Павлинова не исключает, что сезон активности арендаторов сейчас в целом смещается в пользу летних месяцев.

«Многие из тех, кто снимал недвижимость осенью, все чаще предпочитают делать это заранее, понимая, что в период высокого сезона объем предложения заметно снизится»,— рассуждает эксперт.

Константин Каменев пока не видит предпосылок к снижению арендных ставок. Эксперт считает, что россияне, с одной стороны, стали чаще делать выбор в пользу аренды, а не покупки жилья из-за снижения его доступности, с другой — стали чувствовать себя спокойнее в текущих геополитических событиях, за счет чего легче принимают решение о переезде. Ольга Павлинова замечает, что многие собственники в массовом сегменте сейчас в целом не готовы снижать цены, ожидая начала высокого осеннего сезона. Хотя управляющий директор сети «Миэль» Мария Жукова напоминает, что с начала пандемии COVID-19 арендный рынок в целом вышел из привычных сезонных циклов. Стандартный осенний рост цен — 15%, но осенью 2020 года никакой динамики не было вообще, осенью 2021 года мы увидели 50%-ный скачок, а осенью 2022 года стоимость жилья снижалась, вспоминает эксперт. Хотя Алексей Попов в этом году пока рассчитывает на стандартный сезонный цикл: с осенним сокращением экспозиции на 30–35% и ростом ставок на 15–20%.

Александра Мерцалова