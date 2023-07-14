«Зенит» отверг предложение «Фламенго» о трансфере Клаудиньо за €15 млн

Санкт-Петербургский футбольный клуб «Зенит» отклонил предложение бразильского «Фламенго» по трансферу полузащитника команды Клаудиньо. «Фламенго» был готов заплатить €15 млн за переход игрока, но руководство «Зенита» отказало, заявив, что футболист «не продается». Об этом сообщает газета O Dia.

По данным издания, руководство «Фламенго» обдумывает визит в Россию, чтобы обсудить трансфер игрока «с глазу на глаз». Согласно источникам, близким к Клаудиньо, футболист «постоянно говорит о своем желании подписать контракт с ''Фламенго''».

Бразильский клуб также сообщал о своем намерении заключить контракт с Венделом, бразильским футболистом из «Зенита». Однако с решением по этому вопросу «Фламенго» не торопится, так как Вендел «будет напрямую вмешиваться в переговоры с россиянами по поводу Клаудиньо», который является приоритетом для директоров клуба.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года, его действующий контракт истекает в июне 2027 года. Сумма трансфера тогда составила €12 млн. 24 февраля 2023 года Клаудиньо и Малком, нападающий «Зенита» бразильского происхождения, получили российское гражданство. В сентябре 2021 года Клаудиньо и Малколм получили вызов в национальную команду на матчи отбора ЧМ-2022, однако еще до начала первой игры клуб отозвал игроков из расположения сборной. 12 июля 2023 года бывший координатор сборной Жуниньо Паулиста рассказал, что в 2021 году руководство «Зенита» отозвало футболистов из национальной команды ради матча в Лиге чемпионов с «бесчеловечными угрозами разорвать контракты».

Полина Мотызлевская