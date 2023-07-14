Палата представителей США отклонила поправку о запрете передачи кассетных бомб Украине

Палата представителей Конгресса США проголосовала против поправок, сокращающих и прекращающих военную помощь Украине. Поправки в проект закона о национальной обороне на 2024 финансовый год (NDAA) были выдвинуты рядом республиканцев. Об этом сообщает издание The Hill.

По данным издания, поправки «фактически ограничили бы или свернули участие США на Украине». Конгрессмены настаивали на решении о запрете на передачу кассетных боеприпасов за границу, однако данный пункт «в итоге не был вынесен на голосование». Были также отклонены поправки, требующие от Белого дома подготовить доклад Конгрессу о стратегии участия США в украинском конфликте, а также о предоставлении Киеву полномочий по ленд-лизу.

Республиканец от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин вносила поправку, сокращающую финансирование Украины на $300 млн, против нее проголосовало большинство (341 из 430). Поправка республиканца от штата Флорида Мэтта Гетца, запрещающая любую помощь Украине в области безопасности, была поддержана лишь 70 голосами. Большинство республиканцев присоединились к демократам, проголосовавшим против.

Член Палаты представителей Джо Уилсон также выступил против любого прекращения военной помощи Украине. Он процитировала слова 40-го президента США Рональда Рейгана, сказав, что «верит в мир через силу».

Среди сторонников поправок — конгрессмен Виктория Спартц (уроженка Украины), заявившая, что Украина «не относится к национальным интересам США». «Сейчас нам нужно помочь Украине, и нам нужно понимать, что, да, будет потеряно много жизней украинцев, но нам нужно убедиться, что не будет бесконечной войны, будет оказана лучшая и быстрая помощь в области безопасности»,— сказала она.

Накануне директор операций Объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс сообщил, что кассетные боеприпасы уже доставлены на Украину. По его словам, Украина получила кассетные боеприпасы не только из США, но и из других стран. Из каких именно, он не уточнил.

7 июля президент США Джо Байден заявил о решении начать поставки Украине кассетных боеприпасов. Глава Минобороны России Сергей Шойгу 11 июля сказал, что, если США поставят на Украину такие боеприпасы, армия РФ в ответ будет использовать аналогичные средства. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов. К ней присоединились 111 стран. Конвенцию не подписали РФ, Украина, США и Китай.

Полина Мотызлевская