Заходите к нам на «Посейдон»

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Надзорные органы России и Китая будут взаимодействовать в борьбе с коррупцией

Во время визита в КНР генпрокурор России Игорь Краснов рассказал, что для борьбы с коррупцией его сотрудники используют не только традиционные методы прокурорского надзора, но и высокие технологии, в том числе государственную информационную систему «Посейдон». ГИС помогает выявлять нечистоплотных чиновников, отыскивая компрометирующие фотоснимки в соцсетях.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов (слева) встретился с председателем Верховного народного суда КНР Чжаном Цзюнем

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов (слева) встретился с председателем Верховного народного суда КНР Чжаном Цзюнем

Фото: Генеральная прокуратура РФ

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов (слева) встретился с председателем Верховного народного суда КНР Чжаном Цзюнем

Фото: Генеральная прокуратура РФ

На встрече с заместителем секретаря центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, заместителем руководителя Государственного контрольного комитета КНР Фу Куем, генпрокурор Игорь Краснов напомнил, что отношения России с Китаем имеют более чем трехвековую историю и сейчас вышли на принципиально новый уровень. Произошло это в том числе и благодаря сотрудничеству в сфере противодействия преступности, прежде всего коррупции.

За антикоррупционную политику в России отвечает Генпрокуратура, она же, в том числе и на законодательном уровне, формирует и совершенствует систему контроля расходов должностных лиц, их соответствия полученным доходам.

Только в прошлом году по искам прокуроров в доход российского государства были обращены незадекларированные активы чиновников, оцениваемые в 250 млрд руб. Среди них, в частности, оказалось почти 8 тыс. объектов недвижимости.

«В доход государства обращается не только имущество чиновников, но и криптовалюта, когда в отношении таких активов отсутствуют доказательства их легального происхождения»,— отметил господин Краснов.

Например, по данным «Ъ», биткойны на общую сумму 1,6 млрд руб., или почти $24 млн, были конфискованы прокурорами у экс-начальника следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева. Следственный офицер получил их в качестве взятки от хакеров, дело которых и находилось в его производстве. Отметим, что чаще всего, как в случае со следователем Тамбиевым, прокуроры узнают о коррупционных доходах фигурантов, надзирая за расследованием возбужденных в их отношении уголовных дел.

Как рассказал Игорь Краснов, в антикоррупционной работе активно применяются и современные технологии, в том числе возможности информационной системы по профилактике коррупционных правонарушений «Посейдон».

Система была создана по указу президента Владимира Путина в прошлом году. Ее главная задача — повышение эффективности борьбы с коррупцией. С помощью ГАС «Посейдон» можно собирать и анализировать сведения о доходах и имуществе чиновников, которые поступают из различных, в том числе негосударственных источников.

«Обрабатывая сразу несколько баз фискальных органов, а также информацию из социальных сетей, программа выдает результат о том, соблюдал ли госслужащий или иной сотрудник ограничения, запреты и требования, установленные с целью противодействия коррупции»,— сообщил глава надзорного ведомства.

Генпрокурор Краснов обозначил приоритеты и подвел итоги

При этом Игорь Краснов отметил последовательные системные результаты Китая в сфере борьбы с коррупцией, особенно в возврате активов коррупционеров из-за рубежа, предложив Фу Кую обмениваться опытом и лучшими практиками в этой области. Предполагается, что между странами будет заключено соответствующее соглашение, а пока их правоохранительные органы будут действовать, опираясь на принцип взаимности.

Николай Сергеев

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