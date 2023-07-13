В обстреле приграничного села в Курской области ранена женщина

В результате очередного обстрела приграничного села Троицкое Кореневского района Курской области ранена местная жительница. Как сообщил губернатор Роман Старовойт, она доставлена в районную больницу с осколочным ранением плеча.

Всего, по данным главы региона, по селу было выпущено пять снарядов. В нескольких домовладениях повреждены хозяйственные постройки и перебита линия электропередачи. Судя по фотографиям с места обстрела в Telegram-канале главы региона, у строений повреждены кровля и заборы. Свет в селе восстановят, как только появится возможность провести аварийные работы.

Вчера, 12 июля, в Курской области под обстрел попал поселок Теткино Глушковского района. Часть населенного пункта осталась без света. В начале недели там же снаряды повредили десять домов. В Теткино на прошлой неделе под обстрел попала школа.

В Курской области из-за регулярных обстрелов со стороны Украины повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования. Охрана объектов инфраструктуры в регионе усилена и введен пропускной режим на приграничных территориях. Власти Курской области запретили массовые мероприятия.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж