В Курской области под обстрел попало десять домов и линия электропередачи

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередном обстреле со стороны Украины приграничного поселка Теткино в Глушковском районе. В результате восьми прилетов пострадало десять домовладений и линия электропередачи. Раненых нет.

Как уточнил господин Старовойт, в домах пострадали окна, фасады и крыши. Чиновник пообещал помочь жителям с восстановлением. Из-за повреждения линии электропередачи часть поселка остается без света. Аварийные бригады начнут восстановительные работы, как только это будет безопасно.

Помимо Теткино под обстрел сегодня утром попала деревня Елизаветовка в Глушковском районе. Роман Старовойт написал в Telegram, что последствия уточняются.

В Курской области из-за регулярных обстрелов со стороны Украины повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования. Власти усилили охрану объектов инфраструктуры и ввели пропускной режим на приграничных территориях. Также в Курской области запрещено использование беспилотников и проведение массовых мероприятий.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж