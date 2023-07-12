Часть поселка Теткино в Курской области осталась без света из-за обстрела со стороны Украины

Часть приграничного поселка Теткино в Глушковском районе Курской области осталась без света в результате обстрела со стороны Украины. Как рассказал губернатор Роман Старовойт, на двух улицах поселка зафиксировано шесть прилетов, пострадавших среди жителей нет.

Снаряды повредили фасады, окна и заборы двух домов, хозяйственные постройки. В своем Telegram-канале господин Старовойт пообещал помочь жителям с восстановлением https://t.me/gubernator_46/3616. На месте обстрела аварийные службы приступили к возврату энергоснабжения.

В последний раз обстрел Теткино со стороны Украины произошел в понедельник, 10 июля. Тогда были повреждены десять домов и линия электропередачи https://www.kommersant.ru/doc/6096025. Ровно неделю назад снаряд повредил в поселке школу.

В Курской области из-за постоянных обстрелов со стороны Украины повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования. В регионе запрещены массовые мероприятия и использование беспилотников. Власти предлагают жителям приграничных районов временно переселяться в безопасные места, но те часто отказываются https://www.kommersant.ru/doc/5998396.

Сергей Толмачев, Воронеж