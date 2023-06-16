В Воронеже объявлены торги на проектирование Дома анимации

Департамент строительной политики Воронежской области объявил торги в форме открытого конкурса по поиску подрядчика, которому предстоит выполнить проектно-изыскательские работы для строительства Дома анимации в центре Воронежа на улицу Куколкина, 3. Начальная цена контракта — 12,8 млн руб. Работы необходимо будет выполнить до 15 декабря 2023 года. Итоги конкурса планируется подвести 11 июля.

Здание общей площадью 8,2 тыс. кв. м будет включать пять надземных этажей и подземную парковку на 4 050 машин. В учебно-производственном и культурном центре разместят офисные помещения, интерактивный музей, просмотровую, учебные аудитории для детей и взрослых, желающих заниматься производством семейных анимационных фильмов, а также вспомогательные помещения.

В декабре губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что проект будет включен в областную адресную инвестиционную программу. Первый камень в фундамент Дома анимации был заложен в 2020 году, однако строительство в намеченные изначально сроки так и не началось. Объем инвестиций в проект ранее оценивался в 300 млн руб., но источник «Ъ-Черноземье» в отрасли пояснил, что эта сумма уже неактуальна.

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Мария Старикова

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