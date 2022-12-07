Воронежские власти за свои средства построят Дом анимации для местной студии

Строительство Дома анимации, который хотела возвести анимационная студия «Воронежа» (бывшая Wizart Animation), профинансируют региональные власти. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Александр Гусев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Studio-22 Фото: Studio-22

По словам господина Гусева, он решил помочь проекту, так как считает его важным не только для региона, но и для всей страны: «Воронежская мультипликация — состоявшийся бренд, который можно и нужно развивать». Первый камень Дома анимации был заложен еще в 2020 году, однако «объективные сложности не позволили инвестору в намеченные сроки начать возведение объекта».

В конце октября по итогам встречи с руководством студии губернатор поручил профильным департаментам совместно с аниматорами проработать конкретные решения по проекту — «как именно и в каких параметрах в нем нужно поучаствовать, чтобы начать строительство объекта». При этом место и параметры Дома останутся теми же.

В декабре Александр Гусев сообщил, что проект будет включен в областную адресную инвестиционную программу. «Уже поручил начать проектирование, после этого определим конечную стоимость, сроки строительства и выберем подрядчика», — написал глава региона. По его словам, в проекте предусмотрят не только школу анимации, но и музей анимации, который станет одной из визитных карточек Воронежской области.

Конкурс на лучший проект Дома анимации студия провела в 2019 году. Первое место получила Studio-22 местного архитектора Антона Скупченко. Она же должна была разрабатывать проектно-сметную документацию объекта. Концепция Дома анимации определена как замок Снежной королевы, персонажа одноименной успешной франшизы студии.

Для объекта подобран участок в 0,4 га в центре Воронежа на Куколкина, 3. По условиям конкурса число этажей должно быть не более пяти, площадь его надземной части не должна превышать 7 тыс. кв. м. В эти объемы должно уместиться около 500 рабочих мест, музей на 170 посетителей, апартаменты гостиничного типа на 100 посетителей и подземная парковка до 60 машино-мест.

Первоначальный объем инвестиций в студии оценивали в 300 млн руб. Источник «Ъ-Черноземье» в отрасли пояснил, что эта сумма уже неактуальна. По его словам, затраты станут понятны после проектирования, которое может потребовать около 10 млн руб.

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Александр Прытков

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