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Коммерсантъ FM
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ФНС разъяснила работу механизма автоматического списания налогов с виртуального кошелька

С 1 января в России заработала система автоматизации уплаты налогов. Федеральная налоговая служба получила право автоматически списывать деньги с виртуального кошелька налогоплательщика (Единый налоговый счет, ЕНС). Нюансы работы нового механизма представитель ФНС разъяснил Forbes.

Налогоплательщик перечисляет платежи на ЕНС, а налоговые органы самостоятельно распределяют их в счет уплаты всех налогов. Узнать о статусе своего ЕНС можно в личном кабинете на сайте ФНС. Положительное значение на счету говорит о переплате по налогам или получении налогового вычета, а отрицательное — о задолженности перед бюджетом. В общей сложности новый механизм охватывает 72,7 млн налогоплательщиков. Система вводилась в том числе для решения проблемы массовых ошибочных платежей.

Представитель ФНС назвал новый механизм сервисным решением. Он уточнил, что бюджет при списании получит только ту сумму, которая указана в налоговом уведомлении, оставшиеся на счету средства продолжат храниться на ЕНС.

Ведомство пояснило, что при нехватке средств на счету для оплаты налога в полном объеме задолженность будет погашаться частично. При нескольких неисполненных обязательствах погашение будет осуществляться пропорционально, заявил Forbes представитель налоговой службы.

При положительном сальдо на ЕНС средства будут списываться в первую очередь для погашения более ранних задолженностей, что, по словам собеседника издания, избавит налогоплательщика от начисления пени.

После перехода на ЕНС часть предпринимателей столкнулись с необоснованным отображением в личных кабинетах отрицательного сальдо, то есть задолженности перед бюджетом. Для решения проблем с переходом на новую систему, правительство до 30 июня увеличило предельный срок направления требований об уплате налоговой задолженности и применения мер взыскания .

Кроме того, в результате перехода на ЕНС возникли задержки зачисления НДФЛ в региональные бюджеты. Глава службы Даниил Егоров оценил сумму недополученного регионами НДФЛ в 188 млрд руб. В ходе представления отчета ФНС в Совете Федерации в мае господин Егоров заявил, что деньги дойдут до регионов до конца года. В остальном он считает проблемы ЕНС в целом решенными — ранее ограниченные в функционале личные кабинеты налогоплательщиков открываются, а суммы зачисленных с ошибками платежей стремительно сокращаются.

Эрдни Кагалтынов

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