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Коммерсантъ FM
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Пожар в свердловском селе Шайдуриха потушен

Пожарные ликвидировали открытое горение в селе Шайдуриха Свердловской области, где загорелись жилые дома и другие постройки. Спасатели продолжают «работы по проливке» и разбор сгоревших построек, сообщило региональное управление МЧС в Telegram.

Село Шайдуриха — старинное уральское село, возникшее в конце XVII—начале XVIII века. Основатели деревни, переселившиеся в Шайдуриху, впервые упоминаются в 1710 году.

В селе Шайдуриха проживают 356 человек. При пожаре были эвакуированы 290 из них, в том числе 36 детей. Пожар был локализован на 4,1 тыс. кв. м. Сгорело 41 строение, в том числе 13 жилых домов, в которых проживали 35 человек. Как минимум один человек погиб, еще двое получили ожоги. Введен режим чрезвычайной ситуации. Власти пообещали восстановить сгоревшие дома.

Леонид Уварчев

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