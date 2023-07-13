Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

При пожаре в свердловском селе Шайдуриха один человек погиб, двое пострадали

В деревне Шайдуриха в Свердловской области при разборе сгоревших домов нашли тело женщины

Тело женщины было обнаружено на месте пожара в селе Шайдуриха Свердловской области. Еще два человека получили ожоги. Огонь охватил село накануне, 12 июля, сгорело 41 строение, в том числе 13 жилых домов.

Один из пострадавших получил ожоги нижних конечностей, его госпитализировали в Невьянскую ЦРБ, сообщило правительство Свердловской области в Telegram. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Второй пострадавших получил ожог кистей рук, ему оказали помощь на месте, он отказался от госпитализации.

Село Шайдуриха — старинное уральское село, возникшее в конце XVII—начале XVIII века. Основатели деревни, переселившиеся в Шайдуриху, впервые упоминаются в 1710 году.

В селе Шайдуриха проживают 356 человек. При пожаре были эвакуированы 290 из них, в том числе 36 детей. Пожар локализован на 4,1 тыс. кв. м. Сгорели дома, в которых проживали 35 человек, а также 26 дач и здание нефункционирующего детсада. По предварительной информации, причиной стал верховой лесной пожар. Введен режим чрезвычайной ситуации. Власти пообещали восстановить сгоревшие дома.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...