При пожаре в свердловском селе Шайдуриха один человек погиб, двое пострадали

Тело женщины было обнаружено на месте пожара в селе Шайдуриха Свердловской области. Еще два человека получили ожоги. Огонь охватил село накануне, 12 июля, сгорело 41 строение, в том числе 13 жилых домов.

Один из пострадавших получил ожоги нижних конечностей, его госпитализировали в Невьянскую ЦРБ, сообщило правительство Свердловской области в Telegram. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Второй пострадавших получил ожог кистей рук, ему оказали помощь на месте, он отказался от госпитализации.

Село Шайдуриха — старинное уральское село, возникшее в конце XVII—начале XVIII века. Основатели деревни, переселившиеся в Шайдуриху, впервые упоминаются в 1710 году.

В селе Шайдуриха проживают 356 человек. При пожаре были эвакуированы 290 из них, в том числе 36 детей. Пожар локализован на 4,1 тыс. кв. м. Сгорели дома, в которых проживали 35 человек, а также 26 дач и здание нефункционирующего детсада. По предварительной информации, причиной стал верховой лесной пожар. Введен режим чрезвычайной ситуации. Власти пообещали восстановить сгоревшие дома.

Леонид Уварчев