Минобороны Турции продолжает контакты с РФ, Украиной и ООН по зерновой сделке

Министерство обороны Турции заявило, что в координации с МИДом продолжает контактировать с Россией, Украиной и ООН по вопросу продления зерновой сделки. В общей сложности соглашение, по данным Анкары, позволило вывезти около 33 млн тонн зерна из украинских портов.

«Наша страна готова содействовать и продолжит предпринимать конструктивные инициативы в этом вопросе»,— заявил глава пресс-службы Минобороны Турции Зеки Актюрк журналистам (цитата по ТАСС).

Зерновая сделка предполагает открытие коридора для экспорта украинского зерна и снятие препятствий для экспорта российских удобрений и продовольствия. Москва считает невыполненными условия, которые касаются ее экспорта. РФ обещала прекратить реализацию сделки после 17 июля, если не будут выполнены ее требования.

Зерновая сделка может стать одной из тем переговоров во время визита президента РФ Владимира Путина в Турцию, если он примет приглашение Реджепа Тайипа Эрдогана. Анкара ожидает визита в августе.

О перспективах зерновой сделки — в материале «Ъ» «Турецкоотданные».

Леонид Уварчев