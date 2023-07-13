СКР возбудил уголовное дело из-за пропажи четырех человек после наводнения в Туапсинском районе

Следственный отдел по городу Туапсе Следственного комитета России возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) после проверки об исчезновении четырех человек в результате подтопления Туапсинского района, сообщила пресс-служба ведомства.

По информации СКР, около пяти часов утра 12 июня в результате ливня был смыт водой в реку Казачья Щель один из частных домов в поселке Тюменском Туапсинского района. Спасатели устанавливают местонахождение 23- и 19-летних девушек и 15-летнего подростка, находившихся в доме в момент происшествия. Кроме того, устанавливается местонахождение 67-летнего жителя поселка, который около 5:30 находился в смытом потоками воды автомобиле ВАЗ 2107.

Ведомство сообщило, что сейчас продолжается проведение поисково-спасательных мероприятий в акватории Черного моря и вдоль прибрежных линий. К поискам пропавших людей подключились сотрудники МЧС и полицейские, отмечается в пресс-релизе.

12 июля пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю сообщила, что поиски пропавших людей в Туапсинском районе не находятся в компетенции ведомства, поэтому МЧС не распространяет данные о четырех пропавших. Оперативный штаб Краснодарского края сообщал в Telegram, что пропавшими числятся трое человек.

Позднее ГУ МВД по Краснодарскому краю привело данные о четверых пропавших во время наводнения. Полиция разыскивает 19-летнюю Ангелину и 15-летнего Александра Комбаровых, 23-летнюю Екатерину Перевязко, а также Владимира Филиппова 1956 года рождения

В ночь на 12 июля в Туапсинском районе прошли ливни, которые привели к подтоплению. Из-за стихийного бедствия на 39-м километре трассы А-147 (связывает трассу М-4 «Дон», Джубгу, Туапсе и Сочи) сошел оползень, дорога была перекрыта.

Как сообщает оперштаб, к вечеру 12 июля вода сошла или была откачана со всех территорий и домовладений района. Остаются подтопленными подвалы многоэтажек, а также одно из складских помещений на цокольном этаже в поселке Тюменском. В пунктах временного размещения остаются семь человек, в том числе двое детей. В районе действует режим ЧС.

Эрдни Кагалтынов