Спасатели опровергли информацию о четвертом пропавшем в Туапсе

Пресс-служба управления МЧС по Краснодарскому краю уточнила появившуюся ранее в чате пресс-службы информацию о четырех пропавших в результате подтопления Туапсинского района. В пресс-службе пояснили, что поиски пропавших не находятся в компетенции МЧС, поэтому ведомство не распространяет такие данные.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, в пострадавших от подтопления поселках идут поиски трех пропавших, в социальных сетях утверждают, что пропавших четверо.

В Туапсинском районе работают пять пунктов временного размещения, куда эвакуируют жителей пострадавших от подтопления территорий. В течение прошлой ночи на побережье и в горах прошли сильные дожди, сошедшая с горных склонов вода пошла по улицам населенных пунктов и затопила территорию. В десяти населенных пунктах Туапсинского района подтоплены 316 придворовых территорий, в 239 домовладений зашла вода. Также подтоплены два детсада, две школы, поликлиника и стадион.

Сотрудники экстренных служб ведут расчистку территории, которая освободилась от воды. Для устранения последствий и помощи жителям в Туапсинский район направлены бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа.

Анна Перова, Краснодар