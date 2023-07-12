Полиция сообщила о четверых пропавших во время наводнения в Туапсинском районе

Главное управление МВД по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале привело данные о четверых пропавших во время наводнения в Туапсинском районе.

По данным полиции, жительница поселка Тюменского сообщила в дежурную часть, что ее дети не выходят на связь. Женщина в настоящее время находится в отъезде. Ранее дочь женщины сообщила, что в дом поступает вода, ее уровень превысил метр. Полиция разыскивает 19-летнюю Ангелину и 15-летнего Александра Комбаровых, а также 23-летнюю Екатерину Перевязко. Кроме того, есть данные о том, что в поселке Тюменском пропал Владимир Филиппов 1956 года рождения. Полицейские совместно с экстренными службами ведут поиск пропавших.

Анна Перова, Краснодар