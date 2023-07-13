Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вице-спикер Госдумы Даванков предложил признать многодетными семьи с двумя детьми

Вице-спикер Государственной думы от партии «Новые люди» Владислав Даванков в обращении к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой предложил признать многодетными семьи с двумя детьми, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо депутата.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Прошу Вас поддержать наделение статусом многодетной семьи всех семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в федеральном законодательстве»,— говорится в письме.

Господин Даванков отметил, что в России относительно небольшое количество семей с тремя и более детьми. По его мнению, многие семьи с двумя детьми предпочитают не увеличивать их количество, потому что они не способны финансово обеспечивать всех детей.

Сейчас в России многодетной считается семья с тремя и более несовершеннолетними детьми. При этом в некоторых регионах, в частности на Крайнем Севере, многодетной может считаться семья с двумя детьми. Многодетные семьи могут рассчитывать на ряд льгот. Например, в некоторых регионах такие семьи могут не платить транспортный налог, а дети могут бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...