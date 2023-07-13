Вице-спикер Госдумы Даванков предложил признать многодетными семьи с двумя детьми

Вице-спикер Государственной думы от партии «Новые люди» Владислав Даванков в обращении к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой предложил признать многодетными семьи с двумя детьми, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо депутата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Прошу Вас поддержать наделение статусом многодетной семьи всех семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в федеральном законодательстве»,— говорится в письме.

Господин Даванков отметил, что в России относительно небольшое количество семей с тремя и более детьми. По его мнению, многие семьи с двумя детьми предпочитают не увеличивать их количество, потому что они не способны финансово обеспечивать всех детей.

Сейчас в России многодетной считается семья с тремя и более несовершеннолетними детьми. При этом в некоторых регионах, в частности на Крайнем Севере, многодетной может считаться семья с двумя детьми. Многодетные семьи могут рассчитывать на ряд льгот. Например, в некоторых регионах такие семьи могут не платить транспортный налог, а дети могут бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта.

Эрдни Кагалтынов